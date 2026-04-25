Жителю Новороссийска грозит срок до 5 лет за кражу денег из «Газели»

Следственное подразделение отдела полиции Южного района Управления МВД России по Новороссийску завершило расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант заметил на автостоянке незапертую «Газель». Проникнув в салон транспортного средства, мужчина похитил в бардачке 80 тыс. руб. Деньги злоумышленник спрятал в своем доме. Полиция изъяли всю денежную сумму и вернула заявителю.

Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено для рассмотрения в суд. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Андрей Николаев