В Тбилисском районе Кубани два человека погибли в ДТП

В субботу 25 апреля в Тбилисском районе на автодороге Краснодар — Кропоткин, на границе со Ставропольем 65-летний водитель, передвигаясь за рулем «ЗАЗ Вида» не справился с управлением и съехал с дороги, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В результате аварии автомобиль перевернулся. Водитель машины и его пассажир погибли на месте. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, все обстоятельства трагедии выясняются.

Андрей Николаев