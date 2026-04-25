Politico назвало Рубио претендентом на пост президента США в 2028 году

Некоторые соратники президента Дональда Трампа все чаще видят в госсекретаре Марко Рубио «серьезного претендента» на пост президента США на выборах 2028 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Фото: Brendan Smialowski / Reuters, Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Фото: Brendan Smialowski / Reuters, Brendan Smialowski / Pool / Reuters

По данным издания, преимуществами господина Рубио называют его «умелый подход» к урегулированию зарубежных конфликтов, а также его умение «избегать политических ловушек». Как пишет Politico, это «поразительный поворот для политика, которого когда-то считали слишком воинственным, слишком консервативным и слишком травмированным провалом президентской кампании 2016 года, чтобы иметь значение в Республиканской партии». Отмечается, что его позицию укрепили роль в свержении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и преданность господину Трампу.

Politico напомнило результаты опроса, неофициально проведенного в марте Конференцией консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC). Согласно ему, рейтинг Марко Рубио резко вырос — с 3% в 2025 году до 35%. Рейтинг вице-президента Джей Ди Вэнса снизился до 53% в сравнении с 61% в 2025-м, хотя он остается лидером среди потенциальных кандидатов на выдвижение в президенты.

О внутриполитической ситуации в США — в материале «Ъ» «Обе партии хуже».