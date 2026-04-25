Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителю Динского района грозит до 10 лет тюрьмы за хранение наркотиков

Следственный отдел ОМВД России по Динскому району Кубани завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 30-летнего местного жителя за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств (ч. 2 ст. 228 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант хранил в своем доме емкости с марихуаной, общая масса составляла более 260 гр. Сообщается, что наркотик мужчина изготовил из дикорастущей конопли для личного употребления.

Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривает наказание на срок до десяти лет лишения свободы.

Андрей Николаев

Новости компаний Все