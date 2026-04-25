Жителю Динского района грозит до 10 лет тюрьмы за хранение наркотиков

Следственный отдел ОМВД России по Динскому району Кубани завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 30-летнего местного жителя за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств (ч. 2 ст. 228 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, фигурант хранил в своем доме емкости с марихуаной, общая масса составляла более 260 гр. Сообщается, что наркотик мужчина изготовил из дикорастущей конопли для личного употребления.

Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривает наказание на срок до десяти лет лишения свободы.

Андрей Николаев