Запорожский замполит злоупотребил с закупками

Как стало известно “Ъ”, один из бывших командиров добровольческого батальона имени Павла Судоплатова Виталий Деревянко содержится в столичном СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий. Ему вменяют в вину закупки по завышенным ценам обмундирования и оборудования в 2022–2023 годах для подразделения, сформированного в зоне СВО как ГУП при администрации Запорожской области. Это расследование напрямую связано с арестом по аналогичным обвинениям вице-губернатора Запорожья Александра Зинченко, курировавшего отряд имени Судоплатова.

О некоторых подробностях обещающего стать весьма громким уголовным делом Виталия Деревянко стало известно после того, как он был переведен из СИЗО-1 Донецка в один из изоляторов Москвы. Произошло это после передачи материалов расследования превышения должностных полномочий, повлекшего тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), из следственного управления СКР по Запорожской области в центральный аппарат ведомства. Именно в последнем еще в феврале прошлого года было возбуждено соответствующее уголовное дело.

Как говорится в материалах расследования, изначально оно велось «по факту превышения в период 2022–2023 годов должностных полномочий неустановленными лицами ГУП “Добровольческий батальон им. П. А. Судоплатова” Военно-гражданской администрации Запорожской области из корыстной или иной личной заинтересованности». Его главным фигурантом стал замполит батальона Виталий Деревянко.

Само подразделение было сформировано в сентябре 2022 года как ГУП, но по сути — как батальон специального назначения, который занимался борьбой с диверсионно-разведывательными группами ВСУ, а также проводил контртеррористическую и контрразведывательные операции на освобожденной территории. Название для подразделения было выбрано неслучайно, поскольку генерал ОГПУ—НКВД—НКГБ—МВД, известный разведчик и диверсант Павел Судоплатов был уроженцем Мелитополя, а среди его многочисленных заслуг — участие в ликвидации украинского националистического подполья и его лидеров Евгения Коновальца и Романа Шухевича.

Батальон быстро стал широко известен, его часто навещали военкоры и журналисты, а при усилении западных поставок ВСУ его командиры сделали громкое заявление о вознаграждении в 12 млн руб. «за каждый исправный трофейный танк Leopard, Abrams или Challenger».

Позже, согласно открытым данным, он был преобразован в отряд БАРС-32 (боевой армейский резерв страны). В составе подразделения имелись как местные жители — этнические украинцы и русские, так и добровольцы из Сербии и даже Турции и Польши.

При этом батальон фигурировал в качестве фактически пострадавшей стороны в громком уголовном деле бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова. По заявке военных еще в 2023 году ГУП выделило металлоконструкции для строительства оборонительных сооружений. По версии СКР, сэкономленные материалы на 130 млн руб. были похищены, проданы, а деньги присвоены. Ранее пользовавшийся большой популярностью у подчиненных и больше известный по своему боевому позывному «Спартак» Иван Попов получил за это по приговору военного суда пять лет лишения свободы, лишившись также генеральских погон.

Виталий Деревянко был задержан следователями СКР по делу, не связанному с бывшим генералом, хотя и касающемуся преступления того же периода времени. По версии следствия, он нарушил закон «из корыстной или иной личной заинтересованности» при осуществлении закупок товарно-материальных ценностей «путем заключения с поставщиками товаров семи договоров по заведомо завышенной стоимости». В результате бюджету Запорожской области был нанесен ущерб на сумму 39 млн 860 тыс. 170 руб.

По словам источников в окружении господина Деревянко, ему вменили в вину переплату в 2022–2023 годах за различное имущество для нужд батальона — от обмундирования до техники.

Как уточнили собеседники “Ъ”, в то время Виталий Деревянко действительно подписывал соответствующие бумаги — сначала в качестве замполита по имевшейся от командования доверенности, а затем как и. о. командира. Правда, своей вины в чем-либо он не видит. «Судоплатовец» настаивает, что договоры на поставки заключались в непростое время в ожидании «контрнаступа» ВСУ и усиления возможных боевых действий. «Закупки относились к разряду срочных, все было в дефиците, логистика требовала больших затрат, а потом цены сравнили с уровнем 2025 года»,— заявил “Ъ” один из знакомых с ситуацией коллег Виталия Деревянко, отметивший, что защита обвиняемого настаивает на проведении новых экспертиз. Он также уточнил, что следственных действий с бывшим замполитом почти не проводилось, а в деле фигурировал некий коммерсант. Последний якобы проходил по другому уголовному делу, но стал давать показания по закупкам батальона имени Судоплатова в обмен на свое освобождение из-под стражи под домашний арест.

От самого же добровольца якобы требовали показаний на некого высокопоставленного чиновника обладминистрации. По данным “Ъ”, речь идет о вице-губернаторе Запорожья Александре Зинченко, который был арестован позже — в декабре прошлого года по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщал “Ъ”, именно он от администрации курировал батальон имени Судоплатова и, по версии следствия, в феврале 2023 года Александр Зинченко дал указание о закупке у индивидуального предпринимателя Биляла Мустафаева для добровольческого отряда трех грузовиков «Урал» и одного автомобиля марки Toyota. Как считают в СКР, вице-губернатор при этом дал указание приобрести машины по завышенной цене, что причинило областному бюджету ущерб в 5 млн руб. Отметим, что показания против экс-чиновника дал продавец автомобилей Мустафаев, причем в рамках сделки со следствием. При этом, как отмечали адвокаты чиновника, экспертизы стоимости транспорта в деле не имелось.

Как утверждают источники “Ъ”, после передачи в Москву из Запорожской области материалов дела Виталия Деревянко они оказались в производстве того же следователя ГСУ СКР, который ведет расследование в отношении господина Зинченко. Возможно, оба дела будут объединены.

Сергей Сергеев