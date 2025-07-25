Иван Попов не генерал, а заключенный

Экс-командарму Ивану Попову отказали в удовлетворении его апелляционной жалобы на приговор Тамбовского гарнизонного военного суда. Согласно ему, генерал-майор запаса за махинации с металлом для оборонительных укреплений был осужден на пятилетний срок. На СВО лишенного свободы, а теперь и генеральского звания Попова не пустили, поэтому он решил сосредоточиться на судебных баталиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший командующий 58-й армией Иван Попов в суде, 15 июля

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Бывший командующий 58-й армией Иван Попов в суде, 15 июля

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

У здания Второго западного окружного военного суда Ивана Попова поджидала группа поддержки. «Я принесла цветы нашему народному, боевому генералу в знак уважения»,— сказала женщина с букетом ромашек, отметив, что хочет встретить генерала, как встречали героев, возвращавшихся с Великой Отечественной войны.

Не получилось, Ивана Попова из Тамбова в Москву не доставили, хотя он и хотел участвовать в заседании лично.

Открыв слушания, председатель судейской тройки Александр Морозов установил личности осужденных. Иван Попов с видеоэкрана сообщил, что родился 30 января 1975 года, имеет жену и двух детей, отмечен наградами, в том числе орденами Мужества и Жукова. Второй фигурант дела, предприниматель Сергей Моисеев, хотя приговор не обжаловал, тоже решил поучаствовать в разбирательстве. Он сообщил, что родился 13 мая 1974 года в Краснодарском крае, а сейчас является безработным, хотя в момент совершения преступления возглавлял компанию «Южный металлоцентр».

Покончив с формальностями, председательствующий предложил сторонам заявить ходатайства. Представитель военной прокуратуры тут же попросил провести заседание в закрытом режиме, мотивировав это тем, что в нем могут быть оглашены документы, «составляющие служебную тайну в области обороны» или гостайну.

«Даже военные, выступавшие у нас на процессе свидетелями, не выдали ни одной тайны»,— возразил на это адвокат генерала Попова Сергей Буйновский, просивший открыть разбирательство.

«В деле нет ни государственной, ни военной тайны, нет даже документов с грифом ДСП (для служебного пользования.— “Ъ”)»,— поддержал его генерал Попов. В таком же духе высказался осужденный Моисеев, который, как оказалось, решил участвовать в слушаниях, чтобы поддержать сообщника Попова.

Тройка пошла навстречу обвинению, что было прогнозируемо. Ранее жалобы, связанные с данным делом, рассматривались за закрытыми дверями, как и часть заседаний по существу дела.

После этого стороны часа три обсуждали жалобы защиты бывшего командующего 58-й армии и администрации Запорожской области. Напомним, что в ней представители региональных властей отмечали, что металл, который следствие и суд признали похищенным, принадлежал не администрации Запорожской области, признанной потерпевшей стороной, а ГУП «Добровольческий батальон имени П. А. Судоплатова». Учредителем последнего выступала региональная администрация, однако ни батальон, ни вышестоящие чиновники к генералу, организовавшему в 2023 году отражение контрнаступления ВСУ в Запорожье, претензий не имели.

Из оглашенного впоследствии определения следовало, что суд не только отклонил жалобы сторон, но даже, несмотря на боевые заслуги и широкую общественную поддержку, не счел возможным уменьшить срок Ивану Попову.

Решение было оглашено так тихо и невнятно, что присутствовавшие в зале стали сразу уточнять друг у друга услышанное. Впрочем, экс-командарм был готов к такому итогу.

«Мы говорили в дни Батыя, // Как на полях Бородина: // Да возвеличится Россия, // Да сгинут наши имена!» — процитировал он с экрана, традиционно закончив: «Честь имею!» Женщина с цветами успела показать осужденному букет до того, как приставы выпроводили ее из зала.

Адвокат Буйновский заявил, что, обжалуя приговор, готов дойти до Верховного суда: «Решение суда было прогнозируемым, и я об этом сразу сказал Ивану Ивановичу (Попову.— “Ъ”)». «Странно, что суд проигнорировал даже заявление Моисеева, просившего не за себя, а за Попова — оправдать командарма».

После того как приговор тамбовского суда вступил в силу, Иван Попов считается утратившим звание генерал-майора запаса.

Из приговора следовало, что командарм и предприниматель Моисеев похитили металл на общую сумму 130 млн руб., который был выделен на строительство оборонительных сооружений, а деньги присвоили.

Алексей Соковнин