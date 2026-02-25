Три «Урала» и иномарка

Стали известны подробности уголовного дела бывшего замгубернатора Запорожской области Александра Зинченко. Экс-чиновнику инкриминируют аферу на 5 млн руб. при закупке в 2023 году для нужд обороны Запорожской области трех грузовиков «Урал» и Toyota. Цены на автомашины, по версии следствия, были завышены. Защита считает, что Александра Зинченко мог оговорить продавец грузовиков, который заключил досудебное соглашение в рамках другого уголовного дела.

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Детали расследования в отношении бывшего замглавы Запорожья Александра Зинченко стали известны во время слушаний в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба защиты на арест обвиняемого. Адвокат Рифат Яхин просил отменить решение Басманного суда от 20 декабря, которым его подзащитный по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России был взят под стражу, и избрать подследственному любую иную меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

Одним из аргументов защиты было то обстоятельство, что в суде первой инстанции не была проверена причастность подзащитного к вмененному ему в вину преступлению — особо крупному мошенничеству. Кроме того, адвокат указал, что Александр Зинченко не собирается скрываться от следствия или «продолжать свою преступную деятельность», как указывало следствие в своем ходатайстве об аресте.

Рифат Яхин также отметил, что следствие необоснованно ссылается на то, что Александр Зинченко не проживает по месту прописки в Крыму. «Не проживал по месту прописки, потому что трудился в администрации Запорожской области»,— пояснил адвокат.

Однако суд не нашел оснований отменять решение об аресте Александра Зинченко, срок содержания под стражей которого уже продлен до 17 мая.

«Мой подзащитный вину в этом преступлении не признавал и не признает»,— заявил “Ъ” адвокат Яхин. По его словам, в деле речь идет об эпизодах, относящихся к началу 2023 года, когда ВСУ планировали контрнаступление в Запорожской области. «В рамках оборонных мероприятий, предпринятых военно-гражданской администрацией области, был создан добровольческий отряд имени Судоплатова, деятельность которого курировал Александр Зинченко,— пояснил адвокат.— В основном подзащитный отвечал за обеспечение бойцов отряда обмундированием, экипировкой и средствами транспорта».

По версии следствия, в феврале 2023 года Александр Зинченко дал указание о закупке у индивидуального предпринимателя Биляла Мустафаева для отряда имени Судоплатова трех грузовиков «Урал» для транспортировки добровольцев и одного автомобиля марки Toyota. Как считает следствие, вице-губернатор при этом дал указание приобрести машины по завышенной цене, что причинило областному бюджету ущерб в 5 млн руб. Отметим, что показания против экс-чиновника дал продавец автомобилей Мустафаев.

Александр Зинченко и его адвокат Рифат Яхин считают, что к показаниям Биляла Мустафаева нужно отнестись критически, поскольку они были даны предпринимателем в рамках досудебного соглашения по другому уголовному делу.

«Ему нужно было в рамках сделки сообщить следствию что-то новое,— пояснил господин Яхин.— Вот он и дал показания на моего подзащитного». Однако, отмечает адвокат, следствие, по сути, даже не проверило, имело ли место завышение цен. «Экспертиза рыночной стоимости закупленных машин не только не проведена, но даже не назначена»,— пояснил адвокат.

Кроме того, до заключения соглашения с прокуратурой Билял Мустафаев якобы говорил, что цену на грузовики повысил сам, чтобы больше заработать. Наконец, отмечают обвиняемый и его адвокат, Александр Зинченко не мог давать указание о закупке грузовиков, потому что это не входило в его должностные обязанности.

Алексей Соковнин