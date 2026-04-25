США ввели санкции против китайского завода Hengli за закупки нефти у Ирана

Администрация США заявила о введении санкций против независимого нефтеперерабатывающего завода в Китае за закупку иранской нефти на миллиарды долларов. Об этом указано на сайте американского Минфина.

Под ограничения Министерства финансов США попал нефтехимический завод Hengli в Даляне, который Вашингтон назвал одним из крупнейших потребителей иранского сырья. Кроме того, санкции затронули около 40 судоходных компаний и судов, входящих в состав так называемого «теневого флота» Ирана.

Министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что ведомство продолжит усиливать финансовое давление на посредников и покупателей иранской нефти, сообщает Reuters. Господин Бессент ранее предупреждал китайские банки о готовности ввести вторичные санкции, если будет доказано проведение платежей за иранские поставки через их счета.

Китай давал понять, что продолжит покупать иранскую нефть и использовать для ее транспортировки Ормузский пролив.

