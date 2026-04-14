Последнее американское предупреждение

Конфликт США и Ирана обострил американо-китайские отношения перед намеченным на середину мая визитом президента Трампа в Пекин. Одной из целей блокады военно-морскими силами США Ормузского пролива стало лишение Китая поставок иранской нефти и получение рычага давления на КНР. США также грозят ввести 50-процентные пошлины на китайские товары в случае поставок китайского оружия Ирану. Отвергая угрозы, Пекин дал понять, что продолжит покупать иранскую нефть и использовать для ее транспортировки Ормузский пролив. Кроме того, власти Китая утвердили новые правила противодействия односторонним санкциям иностранных государств, позволяющие принимать ответные меры против США.

Введенная Центральным командованием США 13 апреля блокада Ормузского пролива, призванная прекратить проход танкеров с иранской нефтью, не заставила Пекин остановить движение своих судов по главному маршруту поставок углеводородов из Персидского залива.

По сообщению агентства Reuters, первым судном, беспрепятственно прошедшим через Ормузский пролив 14 апреля, уже после объявления американской блокады, стал китайский танкер Rich Starry под флагом Малави, загруженный в порту Хамрия в ОАЭ и перевозящий около 250 тыс. баррелей метанола. Судно принадлежит компании Shanghai Xuanrun Shipping Co LTD и с 2023 года находится под санкциями США из-за связей с Ираном.

Несмотря на то что пока Пекин не создал прецедента перевозки своими танкерами иранской нефти после введения американской блокады Ормузского пролива, само прохождение через пролив китайского танкера стало символическим актом неприятия Китаем односторонних действий США.

Как заявил 13 апреля на брифинге в Пекине представитель МИД КНР Го Цзякунь, китайская сторона намерена продолжать использовать Ормузский пролив для перевозки углеводородов. «Ормузский пролив является важным международным торговым путем для транспортировки грузов и энергоресурсов, и обеспечение его безопасности, стабильности и беспрепятственного движения в нем отвечает общим интересам международного сообщества»,— отметил китайский дипломат.

Обострение американо-китайских отношений перед визитом президента Трампа в Пекин, который планировался на конец марта, однако из-за военной операции против Ирана был перенесен на 14–15 мая, стало одним из главных международных последствий эскалации в Персидском заливе.

Блокировка прохода судов по Ормузскому проливу помимо усиления давления на Тегеран после провала американо-иранских переговоров в Исламабаде ставит еще одну цель — повлиять на Китай, главного покупателя иранской нефти.

Несмотря на неизбежный рост мировых цен на нефть в случае продолжения блокады пролива, США готовы играть на обострение, чтобы попытаться лишить Китай поставок энергоресурсов из Ирана, создать проблемы для экономики КНР и получить рычаг давления на Пекин перед переговорами президента Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что президент Трамп рассчитывает добиться контроля над нефтяными запасами Ирана, чтобы иметь больше возможностей влиять на политику КНР. По словам собеседников агентства, Трамп верит в то, что если нефть Ирана будут контролировать США, то это укрепит его позиции на переговорах с Си Цзиньпином.

Еще одним свидетельством войны нервов между США и Китаем перед саммитом в Пекине стали сообщения американских СМИ о якобы имеющих место поставках китайского оружия Ирану, что позволило президенту Трампу выступить с новыми угрозами в адрес КНР. <

«Если Китай это сделает, у Китая могут быть большие проблемы. Если мы их поймаем на этом, они получат 50-процентные пошлины»,— заявил 12 апреля президент Трамп, отвечая на вопрос журналистов, как США отреагируют на возможные поставки Пекином оружия Тегерану.

Ранее с предостережениями Китаю избегать нежелательного для Вашингтона сближения с Тегераном выступил торговый представитель США Джеймисон Грир. «Если Китай будет причастен к делам Ирана так, что это нанесет вред интересам США, это, очевидно, все осложнит. Именно на Китае лежит ответственность, чтобы не допустить такую ситуацию»,— предупредил Грир 10 апреля в интервью телеканалу CNBC.

Угрозы президента Трампа в адрес Китая прозвучали после того, как 11 апреля телеканал CNN сообщил, что Китай якобы намерен тайно поставить Ирану новые системы ПВО. «Есть признаки того, что Пекин работает над тем, чтобы отправлять эти грузы через третьи страны, чтобы скрыть их истинное происхождение»,— заявили источники телеканала, назвав среди таких вооружений переносные зенитные ракетные комплексы MANPADS.

«Они представляли асимметричную угрозу для низколетящих самолетов ВВС США в ходе пятинедельной войны и могут снова представлять опасность, если боевые действия возобновятся»,— сообщил CNN, по информации которого поставки из Китая в Иран «готовятся в ближайшие несколько недель».

Китайская сторона поспешила опровергнуть информацию телеканала и призвала Вашингтон избегать эскалации американо-китайских отношений.

Как заявил агентству ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, сообщения о планируемых оружейных поставках не соответствуют действительности.

«Мы призываем американскую сторону воздержаться от безосновательных обвинений, вредоносных спекуляций и погонь за сенсациями. Мы надеемся, что заинтересованные стороны приложат больше усилий для снижения напряженности»,— заявил Лю Пэнъюй.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя угрозы ввести 50-процентные пошлины на ввозимые в США китайские товары, на брифинге в Пекине напомнила о том, что «в тарифных войнах нет победителей».

Несмотря на наметившееся обострение американо-китайских отношений в связи с операцией против Ирана, газета The Wall Street Journal обращает внимание на то, что после состоявшейся 30 октября прошлого года последней встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в южнокорейском городе Пусан на полях саммита АТЭС администрация США несколько смягчила политику в отношении Китая, в частности, разрешив китайские инвестиции в США, приостановив введение высоких пошлин в отношении наиболее важных отраслей экономики КНР, а также отказалась от планов ввести санкции против китайских компаний, которые были признаны угрозой безопасности США.

Таким образом, усиливая давление на Пекин, Вашингтон пока избегает практических шагов, которые могут вызвать новый виток эскалации перед саммитом Трампа и Си Цзиньпина.

В свою очередь, не исключая любого сценария, власти Китая обнародовали правила по противодействию необоснованным экстерриториальным мерам со стороны иностранных государств, которые вступили в силу с 13 апреля после их публикации китайскими государственными СМИ. Новые правила в качестве контрмер предусматривают введение запрета или ограничение импортно-экспортной деятельности с Китаем и запрет или ограничение инвестиций в КНР.

Сергей Строкань