Над Черным морем, Крымом и другими регионами РФ сбили 11 БПЛА

В течение дня 24 апреля над регионами России ликвидировали 11 украинских БПЛА. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.

В период с 11:00 до 20:00 дежурные средства ПВО сбили украинские беспилотники над Черным морем, Крымом, Дагестаном, а также над Курской, Белгородской и Ростовской областями.

В настоящее время на территории Севастополя действует воздушная тревога, о чем сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

София Моисеенко