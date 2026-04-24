Над Черным морем, Крымом и другими регионами РФ сбили 11 БПЛА
В течение дня 24 апреля над регионами России ликвидировали 11 украинских БПЛА. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.
В период с 11:00 до 20:00 дежурные средства ПВО сбили украинские беспилотники над Черным морем, Крымом, Дагестаном, а также над Курской, Белгородской и Ростовской областями.
В настоящее время на территории Севастополя действует воздушная тревога, о чем сообщил губернатор Михаил Развозжаев.