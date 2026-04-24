Подачу водоснабжения частично снизят в Краснодаре 25 апреля
В Краснодаре запланировано снижение давления воды по ряду адресов 25 апреля. Об этом уведомили в городской ЕДДС.
С 09:00 до 17:00 давление воды до 1,8 адм. снизят у абонентов по следующим адресам:
- ул. Лазурная, 66, 68
- ул. Циолковского, 18, 20, 26
- ул. Гастелло, 73 (ж/д и котельная)
По информации ЕДДС Краснодара, в детское дошкольное учреждение на улице Циолковского, 20 вода будет подаваться в штатном режиме.
С 09:00 до 17:00 давление до 1,2 атм. снизят на улицах:
- ул. Ставропольская, 80, 82, 84
- ул. Линейная, 53, 55, 57
- пер. Угольный, 10, 12
- ул. Ким, 1, 9А, 17