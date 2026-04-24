Подачу водоснабжения частично снизят в Краснодаре 25 апреля

В Краснодаре запланировано снижение давления воды по ряду адресов 25 апреля. Об этом уведомили в городской ЕДДС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 09:00 до 17:00 давление воды до 1,8 адм. снизят у абонентов по следующим адресам:

  • ул. Лазурная, 66, 68
  • ул. Циолковского, 18, 20, 26
  • ул. Гастелло, 73 (ж/д и котельная)

По информации ЕДДС Краснодара, в детское дошкольное учреждение на улице Циолковского, 20 вода будет подаваться в штатном режиме.

С 09:00 до 17:00 давление до 1,2 атм. снизят на улицах:

  • ул. Ставропольская, 80, 82, 84
  • ул. Линейная, 53, 55, 57
  • пер. Угольный, 10, 12
  • ул. Ким, 1, 9А, 17

София Моисеенко

