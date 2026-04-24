На трассе А-146 на Кубани введут ограничения для большегрузов
В Краснодарском крае на трассе А-146 с 1 июня введут летние ограничения движения для большегрузного транспорта. Об этом заявили в ФКУ Упрдор «Черноморье».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ограничение движения грузовых автомобилей будет действовать с 1 июня по 15 сентября на участке от станицы Северской до Крымска. Меры вводятся для грузового транспорта и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 15 т.
По информации Упрдор «Черноморье», ограничения будут функционировать с 08:00 до 20:00 ежедневно.