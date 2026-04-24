В Краснодаре перекроют улицу Гаражную из-за ремонта сетей водоотведения
В Краснодаре ограничат движение по улице Гаражной в связи с ремонтом сетей водоотведения с 25 по 27 апреля, сообщили в городском департаменте транспорта.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Ремонтные работы будут производиться в районе доме №156к1 по улице Гаражная. На указанном участке движение всех видов транспорта будет полностью ограничено, въезд во дворы и придомовые территории сохранится.
Вблизи жилого дома планируется провести ремонт канализационного трубопровода.
Департамент транспорта Краснодара призвал водителей заранее планировать маршруты поездок в связи с ограничениями. Также 25 апреля в краевой столице перекроют движение транспорта на улице Береговой в период с 06:00 до 22:00 в связи с проведением мероприятия.