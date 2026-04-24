На Кубани осудят директора детского сада за травмирование ребенка

Динской районный суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении владельца частного детского сада в станице Новотитаровской. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, руководитель учреждения пойдет под суд за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Согласно материалам следствия, индивидуальный предприниматель открыл частный детский сад для дневного посещения малолетних. В учреждении, по версии прокуратуры, не соблюдались правила безопасности жизни и здоровья детей. В декабре 2024 года на малолетнюю девочку, не достигшую шестилетнего возраста, упала дверь шкафа-купе. Здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

Исполняющий обязанности прокурора Динского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего руководителя детского сада. Сообщается, что обвиняемому может грозить наказание до шести лет лишения свободы.

По информации прокуратуры Краснодарского края, детский сад не осуществляет деятельность с начала 2025 года.

София Моисеенко