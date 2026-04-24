На улице Береговой в Краснодаре ограничат движение транспорта 25 апреля

В субботу, 25 апреля, в Краснодаре частично ограничат движение транспорта по улице Береговой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ограничения движения вводятся в связи с проведением мероприятия. В период с 06:00 до 22:00 для проезда закроют участок от улицы Кубанская Набережная до въезда в парк имени 30-летия Победы.

Участок дороги освободят от припаркованного транспорта. Объезд для автомобилистов будет организован по соседним улицам.

София Моисеенко

