На улице Береговой в Краснодаре ограничат движение транспорта 25 апреля

В субботу, 25 апреля, в Краснодаре частично ограничат движение транспорта по улице Береговой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничения движения вводятся в связи с проведением мероприятия. В период с 06:00 до 22:00 для проезда закроют участок от улицы Кубанская Набережная до въезда в парк имени 30-летия Победы.

Участок дороги освободят от припаркованного транспорта. Объезд для автомобилистов будет организован по соседним улицам.

