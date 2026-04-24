В Краснодаре вывели «Формулу спроса» для экосистемы недвижимости

22 апреля агентство moloko провело в Краснодаре специализированный форум «Формула спроса / Девелопмент».

Мероприятие собрало профессионалов рынка недвижимости:собственников строительного бизнеса, руководителей агентств недвижимости, а также ведущих маркетологов и экспертов диджитал-индустрии Юга России.

Центральной темой обсуждения стала трансформация маркетинга в недвижимости в 2026 году. Участники и спикеры сошлись во мнении, что в условиях текущего рынка выигрывает не отдельный инструмент, а комплексная модель, объединяющая продукт, бренд, аналитику и трафик.

В рамках деловой программ Родион Мезрин (moloko) представил внутреннюю аналитику рынка на основе Big Data, а Владимир Кириенко (moloko) разобрал концепцию «Брендформанса» – стратегии, которая позволяет сохранять окупаемость рекламы за счет работы с доверием аудитории. Большой интерес диджитал-сообщества вызвало выступление Никиты Кравченко (eLama) о юридической безопасности и маркировке рекламы. Стратегический блок закрыли Олег Петренко («Реформа»), Альбина Г абитова (Affix Group) и Александр Вашина («Коммерсантъ»), разобрав влияние бренда, наружки и PR на капитализацию объектов.

Формат мероприятия предусматривал активное взаимодействие между девелоперами и исполнителями: на «Экспертных станциях» moloko эксперты агентства в режиме реального времени консультировали участников, проектируя воронки продаж. Согласно данным итогового опроса, 95% респондентов оценили практическую пользу и качество нетворкинга, программы и личного взаимодействия с экспертами на высший балл. Среди приоритетных инструментов для внедрения профи выделили инфлюенс-маркетинг на платформе MAX и автоматизацию квалификации лидов.