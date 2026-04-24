В Туапсе полностью потушили пожар на морском терминале

Возгорание на морском терминале в Туапсе удалось ликвидировать полностью спустя пять дней тушения. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава Краснодарского края заявил, что сотрудники регионального МЧС тушили пожар на морском терминале круглосуточно. В ликвидации пожара было задействовано порядка 300 человек.

В акватории Туапсе проводится постоянный мониторинг ситуации, Роспотребнадзор регулярно берет пробы воздуха для анализа содержания вредных веществ.

Губернатор Кубани призвал жителей и гостей Туапсе соблюдать меры предосторожности до улучшения ситуации.

