Суд увеличил исковые требования к членам семьи экс-председателя краевого суда Чернова

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в отношении Анастасии Шепель об увеличении исковых требований по делу об обращении в доход РФ имущества членов семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, находящегося в зале суда.

Представитель истца ходатайствовал о требовании об обращении в доход государства земельного участка площадью 1,7 тыс. кв. м, зарегистрированного на Анастасию Шепель, жилого здания площадью 386 кв. м, двух нежилых зданий площадью 58,4 кв. м и 139 кв. м, расположенных в Краснодаре. Суд удовлетворил ходатайство. В свою очередь, Анастасия Шепель не признала исковые требования и заявила, что ее участие в коррупционных нарушениях не доказано.

По данным ТАСС, к делу привлекли еще пятерых ответчиков. Согласно судебным материалам, соответчиков приобщили к делу после установления круга дополнительных лиц, аффилированных с семьей Черновых. На пятерых лиц, приобщенных к делу, по убеждению представителя истца, могло оформляться имущество Черновых в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

К настоящему моменту известно, что Октябрьский районный суд Краснодара также удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об увеличении почти на 15 млн руб. исковых требований к президенту Нотариальной палаты Краснодарского края Галине Черновой, являющейся супругой Александра Чернова. Представитель истца потребовал взыскать и обратить в доход РФ деньги со счетов Черновой в размере 968 тыс. 910 руб. и 13 млн 433 тыс. 646 руб., суд также удовлетворил заявленное ходатайство.

