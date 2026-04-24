На Крымском мосту в очереди на досмотр находятся 220 автомобилей
В очереди на ручной досмотр на Крымском мосту со стороны Керчи находятся 220 транспортных средств по данным на 17:00 24 апреля, сообщает официальный канал «Крымский мост: оперативная информация».
Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ
Время ожидания на досмотр в настоящее время составляет около часа. Со стороны Тамани перед пунктом ручного досмотра очереди не зафиксированы.
В 16:00 со стороны Керчи в очереди находились 210 автомобилей, а в 15:00 количество транспортных средств составляло 230.