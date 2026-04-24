В Апшеронске благоустраивают сквер имени летчика-космонавта Комарова

В Апшеронске начались работы по благоустройству сквера, названного в честь летчика-космонавта Комарова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Благоустройство сквера будет осуществляться в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». В пресс-службе администрации региона подчеркнули, что работы на участке площадью порядка 2,2 га будут производиться в несколько этапов.

В текущем году планируется отремонтировать участок площадью 4 тыс. кв. м. На месте проводятся демонтажные работы, до конца октября там должны обустроить пешеходные зоны и систему освещения. В срок до октября в сквере также установят детскую и спортивную площадки, проведут озеленение и обустроят малые архитектурные формы, о чем сообщил министр ТЭК и ЖКХ Кубани Денис Сорокалетов.

