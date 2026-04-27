Экспертиза одобрила благоустройство улицы Нахимсона в Ярославле

Проект благоустройства улицы Нахимсона в рамках создания пешеходного центра Ярославля получил положительное заключение: проводимые работы не окажут негативного воздействия на объекты культурного наследия (ОКН). Об этом говорится в Акте государственной историко-культурной экспертизы, который опубликован на странице службы охраны ОКН.

Улица Нахимсона в Ярославле

Фото: Зоя Голицына

Заказчиком экспертизы выступила подрядная организация, занимающаяся созданием пешеходного центра, — АО «Ярдормост». В ходе экспертизы был проверен раздел обеспечения сохранности ОКН во время проведения работ по благоустройству. В частности, исключаются вибрационные нагрузки, а сами работы по благоустройству и по прокладке инженерных сетей выполняются преимущественно ручным способом.

Эксперт сделал вывод, что в ходе мероприятий обеспечивается сохранность исторических зданий, а проектные решения «не искажают исторически сложившиеся ценные видовые раскрытия и визуальные связи, силуэты застройки».

«По результатам рассмотрения проекта экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проведении указанных работ»,— говорится в выводе.

Теперь акт экспертизы выставлен на общественное обсуждение, которое продлится до 5 мая.

Как указывается в документации, устройство пешеходного пространства на улице Нахимсона включает обновление покрытий, озеленение и установку новых малых архитектурных форм. В соответствие с проектной документаций запланировано устройство восьми типов мощения для тротуаров и дорожек, посадка клена и сирени в кадки, а спирей — в чугунные вазоны, установка навигационных указателей, шестиугольной, пятиугольной и прямой скамеек, чугунных урн и люков. Кроме того, запланированы устройство ливневой канализации и наружного освещения. Будут установлены «Орловские» фонари высотой 5,5-6 м.

Типы фонарей

Фото: Проектная документация

«Ъ-Ярославль» сообщал, что работы на улице Нахимсона стартовали в марте. Там уже провели замену водопровода. С апреля подрядчик приступил к разбору основания дорожного покрытия. Улица закрыта для проезда транспорта.

Создание пешеходного центра началось в Ярославле в 2025 году. Работы ведутся по этапам: начали с улицы Максимова, продолжили на Депутатской и Нахимсона. Также пешеходная зона будет включать улицы Кирова, Андропова и площадь у часовни Александра Невского. Работы планируют завершить к 1 октября 2026 года.

Алла Чижова