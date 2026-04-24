В Адыгее на 46% снизилось количество лесных пожаров

В Республике Адыгея снизилось количество лесных пожаров на 46%, об этом заявил глава республики Мурат Кумпилов, делясь итогами заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По словам Мурата Кумпилова, статистику возгораний на территории лесного массива удалось снизить благодаря проведенной профилактической работе. Он также обратил внимание глав муниципалитетов на недопустимость пожога стерни хозяйствующими субъектами, в частности вблизи лесного фонда.

В рамках партийной программы «Единой России» в Майкопе планируют высадить 10 тыс. новых деревьев, о чем также сообщил глава республики. Региональные власти внесли в план ежегодную высадку не менее 5 тыс. саженцев, в том числе и хвойных пород.

