ПСБ наградил победителей юбилейного конкурса «Золотой Меркурий» на Кубани

ПСБ поддержал Х региональный конкурс «Золотой Меркурий» в Краснодаре и наградил лидеров в номинации «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе». Победителями стали компании, продемонстрировавшие высокие результаты в развитии сельскохозяйственной отрасли региона.

Первое место и золотую статуэтку завоевало предприятие «Кубанский Изумруд» из Крымского района. Серебряным призером стал индивидуальный предприниматель А.В. Нитиевский из Краснодара. Третье место занял АО «Армавирский питомник декоративные культуры имени Н.С. Плохова».

«За каждой статуэткой "Золотого Меркурия" — живое дело, люди, которые создают рабочие места и вкладываются в развитие края, меняя его к лучшему. Мы гордимся, что многие из них — наши клиенты, и знаем, что бизнесу нужно не только признание, но и реальная опора, понятные финансовые инструменты для развития, реализации идей и уверенности в завтрашнем дне. В этом смысл нашей работы»,— отметил Вадим Сальников, региональный директор ПСБ в Краснодарском крае

Премия, учрежденная Торгово-промышленной палатой РФ, ежегодно отмечает наиболее успешные предприятия малого бизнеса, формирующие экономический потенциал и современный облик Краснодарского края. В этом году на соискание премии поступило 187 заявок, что превысило показатели прошлого года.

Среди лауреатов — представители ключевых отраслей экономики региона, включая строительный сектор, сельское хозяйство и туризм. Победители регионального этапа представят Краснодарский край на федеральном уровне конкурса в Москве.

