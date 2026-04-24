С начала года экспорт зерна через порты Кубани существенно вырос

В I квартале этого года отгрузки мягкой пшеницы в Египет и Турцию, являющиеся крупнейшими покупателями российского зерна, через порты Краснодарского края существенно выросли. Об этом сообщает Новороссийский филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

«Именно Египет остается абсолютным лидером по закупкам российского зерна. По данным Новороссийского филиала ФГБУ "ЦОК АПК", за первый квартал 2026 года объем мягкой пшеницы, исследованной для экспорта через порты Краснодарского края в Египет, вырос с 2,1 млн тонн до 2,8 млн тонн. Отгрузки в Турцию за тот же период увеличились с 98,7 тыс. тонн (I квартал 2025 г.) почти до 1 млн тонн»,— рассказала в ходе VI международной конференции «ЗерноЛогистика 2026», проходящей в эти дни в Новороссийске, директор центра Лилия Кугушева. Ее цитирует пресс-служба ЦОК АПК.

Также госпожа Кугушева, общаясь с экспортерами, на конференции рассказала о подходах двух крупнейших покупателей российского зерна — Египта и Турции — к закупаемой ими продукции. В частности, Турция делает акцент на контроле за остаточным количеством пестицидов, а Египет — на контроле биобезопасности продукта. При этом она отметила, что во всех этих государствах, закупающих российское зерно, ГМО не допускаются ни в каком количестве.

«При формировании экспортных партий экспортерам необходимо неукоснительно соблюдать требования стран-импортеров. Это обязательное условие для успешного прохождения контроля в портах назначения и единственная эффективная мера, позволяющая избежать риска возврата груза»,— пояснила руководитель центра, слова которой приводит пресс-служба.

По данным ЦОК АПК, топ-5 ведущих стран-импортеров российского зерна образуют Турция, Египет, Иран, Бангладеш и Китай.

Михаил Волкодав