В Сызрани похоронили бабушку и внучку, которые погибли при атаке БПЛА

Прощание с бабушкой и внучкой, которые погибли при атаке беспилотников, состоялось в Сызрани в пятницу, 24 апреля. В городе проходят траурные мероприятия. Горожане несут цветы к месту происшествия в память о погибших. Об этом сообщают местные жители.

Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ

Тела бабушки и внучки были найдены под обломками подъезда дома в Сызрани, который обрушился после падения на здание сбитой БПЛА в среду, 22 апреля.

В результате происшествия пострадали 12 человек. Десять из них получили психологическую и амбулаторную помощь. Двое других находятся в больнице.

В четверг, 23 апреля, в результате новой атаки БПЛА в Самаре пострадали шесть человек, а в Новокуйбышевске погибла женщина. Двое раненых находятся в больнице. СКР возбудил уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Георгий Портнов