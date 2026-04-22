В Сызрани после атаки вражеских БПЛА обрушился подъезд многоквартирного дома

В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Об этом утром 22 апреля сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На месте происшествия работают поисково-спасательные отряды. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок. На месте работают девять бригад скорой помощи, три бригады центра медицины катастроф.

Спасенным оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Поисковые работы продолжаются.

Атака БПЛА на Самарскую область продолжается.

