В Сызрани после атаки вражеских БПЛА обрушился подъезд многоквартирного дома
В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Об этом утром 22 апреля сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
На месте происшествия работают поисково-спасательные отряды. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок. На месте работают девять бригад скорой помощи, три бригады центра медицины катастроф.
Спасенным оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Поисковые работы продолжаются.
Атака БПЛА на Самарскую область продолжается.