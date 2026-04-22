СКР возбудил уголовное дело после атаки БПЛА на Сызрань

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту террористического акта (ч. 2 ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских беспилотников на жилые и гражданские объекты в Сызрани Самарской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, утром 22 апреля на территории Сызрани упали и взорвались не менее 11 беспилотных летательных аппаратов. Обломки рухнули на два жилых дома. В одном из них — четырехэтажном здании — произошло обрушение подъезда. Пострадали 12 человек, двое погибли — женщина и ребенок.

Следователи и криминалисты СК проводят осмотры мест происшествий, изымают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев и потерпевших.

Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших. Следствие намерено дать правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к этому преступлению.

Георгий Портнов