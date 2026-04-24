Российские ватерполистки вышли в полуфинал второго дивизиона Кубка мира

Женская сборная России по водному поло со счетом 22:5 обыграла команду Бразилии в четвертьфинале второго дивизиона Кубка мира. Турнир проходит на Мальте.

Ранее россиянки без поражений прошли предварительный этап Кубка мира, победив команды Аргентины (33:11), Германии (26:4) и ЮАР (27:5). Соперницы сборной по четвертьфиналу определятся в матче между канадками и британками.

Российская сборная впервые с 2022 года выступает с национальной символикой. 13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с отечественных спортсменов санкции.

Две лучшие команды второго дивизиона выйдут в суперфинал Кубка мира, который пройдет с 22 по 26 июля в Сиднее. Места в суперфинале также полагаются пяти сильнейшим сборным первого дивизиона и сборной страны-хозяйки.

