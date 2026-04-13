Свободные виды спорта

Россия добилась очередного заметного успеха в борьбе за полноценное возвращение в мировой спорт благодаря структуре, еще в прошлом году превратившейся в ее союзника. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) стала первой федерацией-гигантом, охватывающей огромный пласт олимпийской программы, которая сняла абсолютно все санкции с отечественных спортсменов, вернув им флаг, гимн и все остальные возможности, отнятые в период изоляции. Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин назвал решение World Aquatics «открывающим дорогу всем организациям, которые по-прежнему находятся под ограничениями» и дал понять, что в ближайшее время Россия может провести у себя крупные турниры.

Глава ФВВСР Дмитрий Мазепин считает, что решение World Aquatics о снятии всех санкций с российских и белорусских спортсменов «открывает дорогу всем организациям, которые по-прежнему находятся под ограничениями»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Международная федерация водных видов спорта опубликовала 13 апреля текст решения Бюро, своего ключевого исполнительного органа. В нем сказано, что «взрослым спортсменам со спортивным гражданством России и Белоруссии» разрешено участвовать в соревнованиях под эгидой World Aquatics «на тех же условиях», что и всем остальным, «со своей формой, флагами и гимнами». Структура, объявляя об этом, привела слова своего президента Хусейна Аль-Мусаллама. Он отметил, что за последние три года World Aquatics и AQIU (Aquatics Integrity Unit — подразделение, отвечающее за соблюдение этики и честной конкуренции в водных видах) «успешно помогали обеспечивать условия, при которых конфликты оставались за пределами спортивных арен». «Мы полны решимости сделать так, чтобы бассейны и открытая вода оставались местами, где атлеты всех стран могут собираться вместе для мирных соревнований»,— добавил Хусейн Аль-Мусаллам. Условием допуска российских и белорусских спортсменов в полноценном статусе названо прохождение как минимум четырех последовательных антидопинговых проверок, устроенных федерацией совместно с Международным агентством по тестированию (ITA), и проверки «биографических данных» в AQIU.

Речь идет о важнейшем прорыве в борьбе России за возвращение в мировой спорт. В этой борьбе за минувшие несколько месяцев произошло уже несколько приятных для нее событий — таких как победы в Спортивном арбитражном суде (CAS) по искам против федераций, не пускающих россиян на свои турниры даже в нейтральном статусе, или появление рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), призвавшего отказаться от каких-либо ограничений по отношению к российским спортсменам младших возрастов. Нашлись и федерации, которые пошли даже дальше рекомендаций МОК.

От всех санкций в отношении представителей России вслед за Международной боксерской ассоциацией (IBA), уже лишенной признания головной структуры, ранее отказались Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo), а также курирующие неолимпийские виды Международная федерация самбо (FIAS) и Международная федерация шашек (IDF). В этом коротком списке пополнившая его организация, конечно, будет стоять особняком.

В отличие от четырех других, World Aquatics — это настоящая федерация-гигант, значение которой хорошо описывает «удельный» вес контролируемых ей видов в олимпийской программе — плавания, синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло.

На прошедшей летом 2024 года Олимпиаде в Париже в них было разыграно 49 комплектов медалей, почти 15% от общего числа стоявших на кону. 37 из них пришлись на плавание — безусловный олимпийский хит, всегда пользующийся особенной востребованностью у публики. В то время в России еще преобладала точка зрения насчет нецелесообразности и даже позорности выступления в соревнованиях в превратившемся в обязательное требование нейтральном статусе, без флага и гимна. В Париже в водных видах ее представлял только пловец Евгений Сомов, на медали не претендовавший.

При этом, когда вскоре после Олимпиады подход радикально изменился и победила точка зрения министра спорта РФ Михаила Дегтярева о необходимости спортивной «реинтеграции», World Aquatics быстро обрела черты чуть ли не главного российского союзника среди наиболее мощных федераций, с удовольствием смягчающего санкционный режим. Летом 2025 года на свой чемпионат мира в Сингапуре она допустила российскую команду практически в боевом составе, не «отфильтровав» никого из лидеров. В итоге сборная России собрала на том первенстве неплохую даже по своим досанкционным меркам коллекцию медалей — 18 в общей сложности, из которых 6 золотых. World Aquatics оперативно откликнулась и на рекомендацию о ликвидации барьеров для юниоров, а в ноябре приняла чуть ли не «революционное» решение. Оно заключалось в допуске на международные турниры российских ватерполистов. До этого участие россиян в командных игровых видах находилось под строжайшим запретом, и, казалось, он будет отменен в последнюю очередь. Мужская сборная России по водному поло завершила выступление на первом после возвращения состязании как раз в день публикации решения Бюро World Aquatics. Оно запомнилось не столько результатом, сколько инцидентом, связанным с заключительным матчем. В нем российская сборная должна была играть за седьмое место в дивизионе B, втором по рангу, Кубка мира с украинцами. Однако украинская команда, просившая об отмене игры, на нее не явилась. Ей присудили техническое поражение со счетом 0:5.

Догадаться, какую оценку дадут новому шагу навстречу России больше всего заинтересованные в нем спортивные функционеры, было несложно. Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале отметил, что «приветствует» его, уточнив, что обсуждал «права российских спортсменов» на встрече с Хусейном Аль-Мусалламом в январе на Олимпийском совете Азии в Ташкенте. «Благодарен господину Мусалламу за твердую позицию в этом вопросе. Очень важно, что международный спортивный диалог дает плоды и способствует планомерному восстановлению спортивных связей»,— сообщил господин Дегтярев.

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин на пресс-конференции, посвященной достигнутому прорыву, говоря о решении World Aquatics, выразил надежду, что оно «открывает дорогу всем организациям, которые по-прежнему находятся под ограничениями». Господин Мазепин рассказал, что World Aquatics не возражает и против проведения международных соревнований в России, в том числе «уровня чемпионатов Европы и мира», хотя с 2022 года такая возможность была исключена. Более того, у ФВВСР, по его словам, «такое предложение» от международной федерации есть. Дмитрий Мазепин оговорился, что «надо проработать варианты»: «К сожалению, у нас не так много бассейнов, готовых принимать соревнования такого уровня».

Алексей Доспехов