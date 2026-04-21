Российские ватерполистки одержали первую с 2022 года победу под флагом и гимном

Женская сборная России по водному поло обыграла команду Аргентины в матче первого тура предварительного этапа Кубка мира во втором дивизионе. Встреча завершилась со счетом 33:11.

Российская сборная впервые с 2022 года выступила с национальной символикой. Перед началом встречи с аргентинками прозвучал гимн РФ. 13 апреля 2026 Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с россиян все санкции.

Турнир проходит на Мальте. На групповом этапе россиянки проведут матчи со сборными Германии и ЮАР. Две лучшие команды турнира выйдут в финал Кубка мира по водному поло среди женщин.

Подробнее о допуске россиян — в материале «Ъ» «Свободные виды спорта».

Арнольд Кабанов