После разлива мазута на Кубани и в Крыму очистили более 3,5 тысячи км берега
Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, где рассказали об очистке более 3,5 тыс. км береговой линии и сборе свыше 185,7 тыс. т загрязненного грунта после крушения танкеров. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
С начала ликвидации последствий очищено более 3,5 тыс. км береговой линии, включая повторную обработку. Сбор загрязненного песка и грунта превысил 185,7 тыс. т. В специализированные организации вывезено порядка 185,2 тыс. т. Более 99% вывезенного для утилизации песка и грунта обезврежено или переведено в категорию вторичных продуктов.
Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации, насчитывает 873 человека и 221 единицу техники.