Жителя Ставрополья осудили на пять лет за ДТП с двумя погибшими

Новоалександровский районный суд вынес приговор по уголовному о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Суд установил, что обвиняемый выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другой машиной. В результате аварии водитель встречного автомобиля и ее несовершеннолетний сын скончались на месте. Малолетнему пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.

Фигуранту приговором суда назначено пять лет колонии-поселении. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. С осужденного в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 3,5 млн руб. Приговор в законную силу пока не вступил.

Константин Соловьев