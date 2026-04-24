В Дагестане сообщили о предотвращении атаки беспилотников

В Дагестане предотвращена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

По его словам, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, ведется устранение последствий. Власти также напомнили о действующем запрете на публикацию информации о терактах, атаках беспилотников, а также о размещении данных о военных объектах и критической инфраструктуре.

Жителей призвали сохранять спокойствие и ориентироваться на официальные источники информации.

Валерий Климов