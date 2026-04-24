В Крыму в начале года почти на треть выросло предложение на рынке новостроек

По итогам первого квартала 2026 года рынок новостроек Крыма показал заметный рост объема предложения: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 30,8% и достиг 15,7 тыс. лотов. При этом покупательская активность также продемонстрировала положительную динамику — число сделок выросло на 9,1%, до 2,4 тыс. Об этом свидетельствуют данные ГК «Развитие» и системы bnMAP.pro.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средняя стоимость лота в регионе за год увеличилась на 17,5% и составила 14,1 млн руб., тогда как цена квадратного метра выросла на 13,6%, до 274,1 тыс. руб.

Наиболее заметное расширение предложения зафиксировано в сегменте бизнес-класса — рост составил 48,6%. Тем не менее основную долю рынка по-прежнему занимает комфорт-класс, который остается ключевым драйвером спроса: количество сделок в этом сегменте увеличилось на 41,7%, до 1,7 тыс.

Участники рынка связывают рост предложения в бизнес-классе с сочетанием факторов, включая развитие проектов с более сложной архитектурой, расширенной инфраструктурой и ориентированностью на комплексные сценарии проживания.

По словам директора по продажам ГК «Развитие» Елены Фирсовой, крымский рынок постепенно формируется за счет прихода крупных российских девелоперов и реализации проектов комплексного освоения территорий, что усиливает его инвестиционную привлекательность и создает потенциал долгосрочного роста.

Эксперты отмечают также смещение спроса в сторону форматов с элементами сервисной инфраструктуры. Частные инвесторы все чаще рассматривают апарт-отели с профессиональным управлением как более предсказуемый инструмент вложений. В перспективе, по оценкам участников рынка, основное развитие будет связано с проектами, сочетающими жилую функцию с благоустроенной средой, спортивной и прогулочной инфраструктурой, а также объектами сервиса и общественного питания.

Вячеслав Рыжков