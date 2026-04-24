Дело гендиректора «Ремтрубсервиса» о сокрытии 35 млн руб. направлено в суд на Ставрополье

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинение по делу генерального директора ООО «Ремтрубсервис» Алексея Дерксена. Материалы направлены в Буденновский городской суд.

По версии следствия, с июня 2023 года по апрель 2025 года руководитель знал о долге компании по налогам и взносам более чем на 42 млн руб., но не погасил его и скрыл активы на сумму свыше 35 млн руб.

Следствие считает, что для этого он проводил расчеты через счета других компаний и предпринимателей, а также продал автомобиль стоимостью более 6 млн руб.

Ему вменяют сокрытие средств, за счет которых должно взыскиваться налоговое недоимка, в особо крупном размере.

Валерий Климов