Porsche, Audi и Mercedes столкнулись с падением продаж люксовых электромобилей

У производителей дорогих автомобилей Porsche, Audi и Mercedes снизился спрос на люксовые электромобили и, как следствие, упали их продажи. Из-за этого, как сообщает агентство Bloomberg, они вынуждены пересматривать планы расширения производства и выпуска новых моделей.

Руководство Porsche три года назад обещало, что будет продавать больше электрических, чем бензиновых автомобилей. Сейчас оно сворачивает планы производства люксового внедорожника с электродвигателем, а также откладывает выпуск нескольких других моделей электромобилей. Компания, столкнувшаяся с ростом издержек и слабым спросом на электромобиль Taycan, заявила, что расширит производство гибридных и бензиновых автомобилей.

Mercedes-Benz Group испытывает сложности со сбытом флагманской модели EQS, которая продается по €110 тыс. У Audi упал спрос на ее электромобили в Китае, где BYD и Xiaomi наводняют рынок продукцией с очень низкими по сравнению с Audi ценами.

BMW, как отмечает Bloomberg, лучше всех показывает себя в сегменте премиум и сумела увеличить общие продажи электромобилей в первом полугодии на 16%. Но даже у нее есть проблемы с продажами люксовых моделей, и компании приходится снижать на них цены в Европе.

