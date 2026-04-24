Норвегия начала разработку проекта о запрете социальных сетей для детей

Норвегия разрабатывает законопроект о запрете социальных сетей для граждан младше 16 лет. Он будет представлен в 2026 году. Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

«Мы вносим этот законопроект, потому что хотим, чтобы дети могли оставаться детьми в детстве»,— заявил господин Стере (цитата по AFP). По его мнению, повседневная жизнь детей не должна подчиняться экранному времени и алгоритмам сети. Ответственность за проверку возраста пользователей будет возложена на технологические компании, добавил премьер-министр.

В декабре 2025 года Австралия первая в мире ввела полный запрет на использование социальных сетей для детей младше 16 лет. Ограничение также действует во Франции и Испании. Подобные законопроекты разрабатываются в Италии, Дании, Турции, а также в Индонезии, Канаде, Новой Зеландии, Казахстане и Египте.