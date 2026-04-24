Ормузский прилив

Из-за роста издержек производителей, в России начали дорожать презервативы. По итогам первого квартала средняя цена пачки в российских аптеках выросла на 13,2% год к году, до 477 руб., в неспециализированной рознице в апреле стоимость презервативов уже превысила 500 руб. Малазийская Karex, выпускающая в том числе Durex, утверждает, что рост логистических и производственных затрат из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, приведшего к закрытию Ормузского пролива, достиг 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hasnoor Hussain / Reuters Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Средний чек за пачку презервативов в целом в российской рознице резко вырос в апреле: если в начале месяца он был примерно на уровне 450 руб., то к середине месяца достигал 530 руб. Это следует из данных сервиса «Продажи.рф» (работает в партнерстве с оператором фискальных данных «Первый ОФД»). В крупных сетях — Х5 («Перекресток», «Пятерочка», «Чижик»), «Магнит», «Лента» — на запросы “Ъ” не ответили.

Растет средний чек и в фармрознице, где в январе—марте он вырос на 13,2% год к году, и на 6,7% - с начала 2026 года, до 477 руб. за упаковку, подсчитал “Ъ” на основе данных DSM Group. Показатель оказался выше инфляции, которая, по данным Росстата, к текущему моменту в годовом выражении составила 3,16%.

Рост цен может быть обусловлен ситуацией на глобальном рынке.

Из-за войны в Иране, что привело к закрытию одной из важных логистических артерий, Ормузского пролива, о повышении цен на 30% недавно объявила малайзийская компания Karex, производящая примерно пятую часть всех презервативов в мире, в том числе под брендом Durex. Этот бренд возглавляет топ-5 марок презервативов, продаваемых в РФ, на его долю по итогам января—марта пришлось 39,8% от общего объема локального рынка в денежном выражении, подсчитали аналитики DSM Group. Следом идет Contex (38,2%).

Как заявил гендиректор Karex Го Миа Киат, с начала ближневосточного конфликта логистические и производственные затраты выросли на 25–30%. Повышение цен должно произойти в течение следующих нескольких месяцев, однако обозначенные господином Го причины, судя по всему, уже сказались на рынке.

В то же время в России реализация презервативов в фармрознице стагнирует уже давно: по итогам 2025 года натуральные продажи приросли всего на 0,4%. Это связано с тем, что такие средства потребители все чаще стали покупать не в аптеках, а в продуктовой рознице, объясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Растут продажи и в онлайне: на некоторых маркетплейсах объемы реализации таких контрацептивов в январе—марте выросли на 16% в деньгах и на 5% в натуральном выражении год к году. В целом в первом квартале российские аптеки реализовали 4,09 млн упаковок презервативов на общую сумму 1,95 млрд руб., следует из данных DSM Group.

Ранее снижение натуральных продаж презервативов в России эксперты также объясняли тем, что многие пары начали переходить с барьерной контрацепции на гормональную (см. “Ъ” от 21 июля 2025 года). Однако, согласно DSM Group, аптечные продажи гормональных пероральных контрацептивов (противозачаточные таблетки) в упаковках в январе—марте выросли всего на 1,4% год к году, а по итогам 2025 года снизились на 1,1%. В деньгах, впрочем, объемы реализации росли: на 9% по итогам первого квартала текущего года и на 7,3% за весь 2025 год. В январе—марте этого года аптеки реализовали в общей сложности 4,93 млн упаковок пероральных контрацептивов на 8,62 млрд руб.

Причиной стагнации продаж средств контрацепции может быть снижение интереса к сексу, предполагает Сергей Шуляк.

Это касается молодой аудитории, на которую традиционно делали ставку производители таких товаров. Согласно результатам исследования компании «Гедеон Рихтер» и аналитического центра НАФИ, которое проводилось в 2024 году, 22% опрошенных российских граждан в возрасте от 18 до 23 лет рассказали о полном отсутствии сексуальной жизни. Похожая тенденция фиксируется и в других странах. Например, в США, согласно данным General Social Survey на 2024 год, доля респондентов в возрасте 18–29 лет, у которых не было секса больше года, составила 24%. По сравнению с 2010 годом показатель удвоился.

Виктория Колганова