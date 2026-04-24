Комика-иноагента Слепакова заочно арестовали по уголовному делу

Суд в Москве заочно арестовал комика-иноагента Слепакова по запросу СКР
Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Семена Слепакова (внесен в РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов. Комика заключат под стражу на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции на территорию РФ. О такой мере пресечения суд попросил Следственный комитет.
9 апреля в отношении комика возбудили уголовное дело. По данным следствия, артист дважды за год получал административные штрафы за нарушение правил работы иностранного агента. После этого он продолжил публиковать в интернете материалы без специальной маркировки. Певцу заочно предъявили обвинение, он объявлен в розыск.
Семена Слепакова (иноагент) внесли в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года за негативные высказывания о гражданах России, получение денег от зарубежных источников и выступления против специальной военной операции на Украине. Комик пытался обжаловать статус, но суд отклонил иск.
Новость изменена в 12:55 мск. Добавлены данные о решении суда, изменен заголовок.