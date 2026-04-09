Против иноагента Семена Слепакова возбудили уголовное дело

СКР возбудил уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента против певца и комика Семена Слепакова (признан в России иноагентом). Расследование поставили на контроль в прокуратуре, сообщили в столичном управлении ведомства.

Семен Слепаков (признан в России иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Семен Слепаков (признан в России иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О том, что прокуратура направила материалы проверки в СКР, стало известно 9 февраля. Как выяснил надзор, певец дважды за год получал административные штрафы за нарушение порядка работы иностранного агента. После этого он продолжил публиковать материалы без специальной маркировки. В прокуратуре уточнили, что фигурант находится за границей.

Семена Слепакова внесли в реестр иноагентов в апреле 2023 года. В сообщении Минюста говорилось, что комик негативно высказывался о россиянах, получал деньги от иностранных источников и выступал против СВО. Артист пытался обжаловать статус, но суд отклонил иск.

Никита Черненко