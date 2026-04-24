Суд признал 20-летнего жителя Кубани виновным в совращении 14-летней школьницы

Суд в Лабинске признал 20-летнего жителя Курганинского района Краснодарского края виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Как установил суд, молодой человек совершил преступление 27 июля 2025 года. Фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в лесистой местности в станице Ереминской Лабинского района. Подсудимый встретил ранее знакомую ему 14-летнюю девушку. Согласно материалам дела, юноша совершил в отношении потерпевшей преступления сексуального характера, а затем скрылся с места происшествия.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года.

Вячеслав Рыжков