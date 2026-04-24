В марте объем розничного кредитования на Кубани вырос на четверть

В Краснодарском крае объем розничного кредитования в марте 2026 года увеличился на четверть по сравнению с февралем, следует из данных Объединенного кредитного бюро. Банки региона выдали 161 тыс. кредитов на 40,3 млрд руб., что на 23% больше по количеству и на 25% — по объему в месячном выражении. По итогам первого квартала на Кубани оформлено 421 тыс. кредитов на 110 млрд руб., что позволило региону занять четвертое место в России по объему выдач.

В целом по стране в марте было выдано 3,82 млн розничных кредитов против 2,99 млн месяцем ранее, рост составил 28%. В годовом выражении показатель увеличился на 38%. Объем кредитования достиг 1,07 трлн руб., прибавив 32% к февралю и 44% — к марту прошлого года.

За первый квартал 2026 года россияне оформили 9,78 млн кредитов на сумму 2,79 трлн руб., среднемесячный объем выдач составил около 931 млрд руб. По сравнению с четвертым кварталом 2025 года количество кредитов сократилось на 7%, а объем — на 27%. В то же время в годовом выражении зафиксирован рост: число выдач увеличилось на 17%, объем — на 45%.

Как отметил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин, несмотря на ужесточение регулирования со стороны Банка России, в марте было выдано около 4 млн кредитов — максимум почти за полтора года. При этом в денежном выражении рынок не достиг пиковых значений декабря 2025 года, когда объем выдач составлял около 1,5 трлн руб.

По его словам, ключевым фактором стало сокращение доли крупных ипотечных кредитов в общей структуре выдач. Вместе с тем эксперт ожидает, что на фоне вероятного снижения ключевой ставки динамика марта может задать позитивный тренд для розничного кредитования в 2026 году.

