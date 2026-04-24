В Сочи начали восстановление набережной после штормов

В Адлерском районе Сочи приступили к восстановлению морской набережной, частично разрушенной сезонными штормами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Из-за штормов в феврале и апреле этого года на территории Сочи частично пострадала морская набережная в районе муниципальных пляжей «Огонек-2» и «Лазурь». По данным мэрии, разрушена подпорная стена, протяженность которой составляет более 20 м. Кроме того, на променаде произошла просадка грунта. Этот участок временно закрыт для выполнения ремонтных работ.

Сейчас на набережной ведутся срочные работы по уборке разрушенных бетонных конструкций и возведению волноотбойных оснований, а также по армированию и формированию парапета. Администрация отмечает, что восстановление набережной и сходов к пляжу планируют завершить до конца мая.

«Сейчас пляжи "Лазурь" и часть "Огонек-2" работают в обычном режиме. Движение к пляжу "Огонек-3" временно перекрыто, но доступ к пляжу возможен альтернативным маршрутом»,— говорится в сообщении мэрии.

Алина Зорина