Вкладчики теряют пыл

В Краснодарском крае динамика прироста банковских вкладов граждан за год замедлилась с 22,6% до 15,2%. Кубанский тренд в целом соответствует общероссийскому. При этом в Крыму, напротив, фиксируется неожиданный рост притока средств физлиц во вклады. Аномальные показатели эксперты объясняют высокой конкуренцией банков в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По состоянию на начало марта 2026 года объем средств жителей Кубани на банковских счетах составил порядка 1,9 трлн руб. Динамика роста остатков на текущих и срочных счетах граждан продемонстрировала снижение темпов, с 22,6% на начало марта 2025 года до 15,2% на начало марта 2026-го. Такие данные «Ъ-Кубань» привели в Южном ГУ Банка России. В целом на Кубани динамика оказалась чуть менее резкой, чем в среднем по стране (с 24,9% до 15,3% год к году). В Южном ГУ Банка России это связывают главным образом со снижением ключевой ставки и, как следствие, некоторым сокращением доходности банковских вкладов.

На фоне общероссийской картины Крым показал аномальный рост притока денег физлиц на депозиты. Жители полуострова на начало марта 2026 года хранили на счетах в банках 313 млрд руб. Это почти на треть больше, чем год назад (динамика +30,7%). Ускорение роста банковских сбережений на полуострове в Южном ГУ Банка России объясняют высокой конкуренцией банков в регионе (в Крыму проценты по вкладам в отдельные месяцы прошлого года были выше, чем в целом по стране), а также ростом турпотока летом прошлого года. Возросший турпоток привел к увеличению доходов жителей республики, занятых в туризме, и повышению их сберегательной активности. При этом в Южном федеральном округе (ЮФО) в целом динамика показала незначительное сокращение — с 20,4% до 18,4%.

В структуре сбережений во всех регионах преобладают рублевые. За год ситуация здесь практически не изменилась: на начало марта в ЮФО на рублевых счетах физлица держали 97,6% всех накоплений, остальные — в инвалюте.

Квалифицированный инвестор из Крыма Алена Кладько общий тренд на замедление динамики роста вкладов считает очевидным последствием снижения ключевой ставки, а вслед за ней — доходности депозитов. Также она согласна с причинами роста ставок в банках полуострова. Однако госпожа Кладько обращает внимание на разницу ставок по длинным и коротким вкладам. Пока короткие банковские продукты давали двузначный процент, частных инвесторов это устраивало. Но когда даже по накопительному счету максимальная ставка опустилась ниже 15%, а базовая — до 9%, ситуация изменилась.

«Расхождение между короткими и длинными ставками важно не само по себе, а как сигнал о том, что рынок смотрит не только на текущую ключевую ставку, но и на то, что будет дальше с инфляцией, стоимостью денег и конкуренцией за длинные средства. Для частного инвестора ориентироваться только на процент уже недостаточно. Приходится смотреть шире — на срок, задачу денег и итоговую реальную доходность»,— говорит Анна Кладько.

Падение доходности депозитов — не повод срочно искать максимальный процент где угодно, считает эксперт.

«Сегодня разумнее выглядят не крайности, а сочетания. Часть денег остается там, где важны ликвидность и предсказуемость, часть — там, где есть смысл фиксировать доходность на длительный срок. В такой конструкции вклад не исчезает, а перестает быть единственным решением»,— добавляет Анна Кладько.

Заслуженный экономист Кубани, доктор экономических наук, профессор Александр Полиди замедление притока депозитов связывает с замедлением экономики в целом. Однако, по его мнению, нельзя обобщать и делать выводы о выгодности или невыгодности вкладов для всех. Многое зависит от того, какую позицию занимает инвестор, насколько он терпим к рискам и насколько способен эти риски диверсифицировать.

«Несмотря на то, что ставки по вкладам снижаются вслед за снижением ключевой ставки, доходность депозитов все равно ощутимо выше инфляции (обычно же она едва покрывает инфляцию). Сегодня ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 5,5-6%, депозиты дают 12%+. Такая ситуация не может быть долгой.

Депозит — это самый защищенный и самый консервативный инструмент. Функцию по защите от инфляции он выполняет лучше, чем от него ожидали. Не пользоваться им при такой доходности было бы странно.

Но как только ставка уйдет на 9,8%, отток средств с депозитов будет более серьезным»,— отмечает профессор. Как считает эксперт, сегодня подходящий хороший момент для того, чтобы постепенно диверсифицироваться и привыкать к таким инструментам как облигации, которые пока сохраняют высокую доходность.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Сергей Жителев ожидает, что население продолжит сберегать средства на депозитах, поскольку это консервативный инструмент с гарантированной доходностью.

«Пока на рынке акций будет сохраняться повышенная неопределенность, мы не ожидаем значительного перетока с депозитов на фондовый рынок. Если инфляция будет сохраняться на прогнозной траектории ЦБ и в среднем за год составит 4,5–5,5%, то депозиты помимо сохранения средств от инфляции принесут реальную доходность в рублях от 5% годовых»,— говорит эксперт.

Альтернативой же депозитам Сергей Жителев называет облигации федерального займа (ОФЗ) и другие высоконадежные облигации. Схожие параметры — у продуктов накопительного страхования жизни, поскольку они предоставляют гарантированные выплаты в случае дожития. Однако нужно сравнивать конкретные продукты и оценивать влияние налогов на доходность, заключает эксперт.

Михаил Волкодав