В Краснодаре перенесли запуск фонтанов

Запуск фонтанов перенесли в Краснодаре на более поздний срок. Как сообщает пресс-служба администрации города, это связано с погодой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По данным мэрии, в преддверии нового сезона специалисты провели полную диагностику внутреннего и наружного оборудования фонтанов. Также отремонтировали поврежденные детали, очистили чаши, провели диагностику электро- и гидравлических систем.

В Краснодаре планируют запустить 11 фонтанов: на Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне, на Казачьей площади перед Законодательным собранием, «Звездный» и «Струйный» на территории сквера Дружбы народов, «Роза ветров», у памятника Святой великомученице Екатерине, у Александровской арки, на пересечении ул. Красной и ул. им. Бабушкина, в сквере им. маршала Г.К. Жукова, на Главной городской площади, в Фестивальном сквере на пересечении улиц им. Атарбекова и им. Тургенева, в сквере им. Л.Г. Гатова около Дворца искусств «Премьера», а также у кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре.

Ранее сообщалось, что запустить фонтаны планировали к майским праздникам. Новая дата пока не уточняется.

Алина Зорина