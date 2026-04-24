Почти 140 населенных пунктов Дагестана остались без света из-за аварий

Аварийные отключения электроэнергии затронули 137 населенных пунктов на территории Дагестана. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сигналы о перебоях с подачей электричества поступили от единых дежурно-диспетчерских служб Тляратинского, Акушинского, Лакского, Чародинского, Цумадинского и Цунтинского районов. Причиной отключений стали повреждения линий электропередачи, вызванные короткими замыканиями.

В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы. По предварительным данным, подачу электроэнергии планируется восстановить к 20:00 по московскому времени.

