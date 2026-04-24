Судно Hanuman арестовали после разлива нефти в Черном море

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора о принятии обеспечительных мер и наложил арест на судно Hanuman под флагом Республики Сьерра-Леоне. Решение принято в рамках подготовки иска о взыскании ущерба, причиненного разливом нефтепродуктов в Черном море, сообщили в ведомстве.

Суд запретил капитану морского порта Новороссийск выдавать разрешение на выход судна до предъявления и рассмотрения основного иска. Росприроднадзору предписано до 21 мая обратиться в суд с соответствующими требованиями о возмещении вреда водному объекту.

Инцидент произошел 26 марта. По оценке надзорного органа, ущерб окружающей среде превысил 40 млн руб. Требование о добровольной компенсации, направленное иностранному судовладельцу, исполнено не было, в связи с чем ведомство намерено добиваться взыскания средств в судебном порядке.

Ранее по инициативе Росприроднадзора капитан порта Новороссийск уже ограничил выход судна из акватории.

10 апреля нефтяное пятно было обнаружено у берегов Анапы, где его обработали биосорбентами и локализовали боновыми заграждениями. В период с 11 по 16 апреля на отдельных участках побережья фиксировались новые выбросы нефтепродуктов: было собрано 247 т загрязненного грунта, вывезено 229 т. По данным правительства РФ, вероятным источником загрязнения могло стать гражданское судно, подвергшееся атаке беспилотника за пределами территориальных вод России.

