Володин предложил ограничивать применение опасных для личности технологий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал новым вызовом для законодателей создание правовой базы в области новых технологий. По его словам, возникают вопросы защиты прав человека и принципов Конституции, которые требуют проведения морально-этической экспертизы.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В связи с этим важно развивать морально-этическую экспертизу законодательства, в том числе вводить правовые ограничения на применение тех или иных технологий, если они несут в себе угрозу разрушения человеческой личности»,— сказал господин Володин «Российской газете». Среди таких областей технологий он назвал цифровизацию, робототехнику, искусственный интеллект, оперирование данными, генную инженерию и биотехнологии.

В марте Минцифры представило законопроект, который официально закрепляет понятие ИИ, определяет обязанности разработчиков и вводит обязательную маркировку любого контента — фото, видео и аудио, сгенерированного нейросетями. 10 апреля президент Владимир Путин поручил правительству внедрить ИИ во все сферы к 2030 году. Замглавы Министерства цифрового развития Александр Шойтов призвал ввести цензуру в этой области.

