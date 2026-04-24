Владислав Варлашин: «Фитнес — это не про конкуренцию клубов, а про борьбу за образ жизни»

Клуб КубА совместно с «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 16 апреля провели очередной бизнес-завтрак. Центром притяжения стал основатель сети «Оранж Фитнес» Владислав Варлашин. Поводом для разговора послужила не только личная история спикера, но и взрывной рост отрасли: сегодня Краснодар занимает четвертое место в России по обороту фитнес-услуг, уступая лишь Москве, Петербургу и Екатеринбургу. Около 15% этого рынка в регионе приходится на проекты господина Варлашина.

Фото: Михаил Брайко Гость мероприятия Владислав Варлашин (слева)

Профессиональная траектория Владислава Варлашина изначально не была связана со спортом. В 1990-е он занимался дистрибуцией товаров повседневного спроса, став одним из пионеров поставки международных брендов на юг России.

«Мы возили продукцию по магазинам сами, на "Жигулях"»,— с ностальгией вспоминает эксперт период «предпринимательской закалки».

Затем последовали проекты, во многом сформировавшие индустрию досуга Краснодара: культовый боулинг-центр «Страйк», первые концепции японской кухни и игорный бизнес. Этот мультиформатный опыт развил у бизнесмена ключевое качество — насмотренность, которая в итоге и привела его в фитнес-индустрию.

В начале 2000-х, познакомившись с клубными форматами в США и увидев их успешную адаптацию в Москве, Владислав Варлашин принял решение создать аналогичное пространство в Краснодаре.

Фото: Михаил Брайко В зале собрались представители самых разных сфер — от науки до бизнеса и культуры

«Я разговаривал с разными людьми — почти все говорили: "Не получится". Но у меня было стойкое ощущение, что проект запустится. В бизнесе часто так: ты начинаешь дело и до конца не понимаешь, "выстрелит" оно или нет,— просто в какой-то момент это чувствуешь»,— отметил спикер.

Первый клуб «Оранж Фитнес» открылся в 2003 году — в момент, когда рынок фактически только начинал формироваться. В те времена, по признанию гостя, существовали лишь «подвальные качалки», а понятие клубного фитнеса только зарождалось.

Сегодня сеть включает несколько крупных объектов площадью до 10 тыс. кв. м каждый. Флагманский клуб после реконструкции увеличился до 6,5–7 тыс. кв. м и получил новый бассейн.

В каждом учреждении занимается порядка 5 тыс. человек, а совокупная аудитория превышает 15 тыс. клиентов. Общий штат, включая смежные структуры, достигает около 500 сотрудников.

Успех таких масштабов Владислав Варлашин связывает с жестким подходом к локации: «Люди занимаются там, где живут или работают — в радиусе 15 минут. Это ключевой фактор».

Фото: Михаил Брайко Владислав Варлашин: «Фитнес — это не про конкуренцию клубов, а про борьбу за образ жизни»

При этом стратегию развития предприниматель строит не на борьбе с соседями по рынку. Самый резонансный тезис встречи коснулся именно идеологии:

«Фитнес — это не про конкуренцию клубов, а про борьбу за образ жизни».

По оценке эксперта, сегодня Краснодар занимает четвертое место в России по обороту фитнес-услуг, уступая только Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. При этом около 15% рынка приходится на сеть «Оранж Фитнес».

Однако, акцентирует спикер, несмотря на положительную динамику статистики, реальная вовлеченность населения в регулярные занятия спортом остается низкой — большинство по-прежнему предпочитает пассивные формы отдыха.

Отдельный блок дискуссии посвятили «приземленным» вопросам. Владислав Варлашин признал: в условиях турбулентности классические модели окупаемости дают сбой.

Фото: Михаил Брайко Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Владислав Варлашин — основатель сети «Оранж Фитнес»; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

«Сегодня посчитать рентабельность — это как гадать. Все меняется: стоимость денег, стройки, эксплуатации»,— констатировал он.

Тем не менее «Оранж Фитнес» идет в расширение. В планах — два новых клуба (включая район Западного обхода), один из которых сделает ставку на outdoor-активности (*вне помещений) и интеграцию с природной средой.

Управление такой структурой требует особого подхода к работе с командой. В «Оранж Фитнес» действует система мотивации с образовательными зарубежными поездками для топ-менеджеров: «Ничего лучше для развития, чем видеть мир, не существует»,— уверен бизнесмен.

В завершение встречи Владислав Варлашин сформулировал принципы, ставшие для него фундаментальными: не бояться идти против общего мнения; инвестировать в личную насмотренность; учитывать фактор времени (вовремя зайти и вовремя выйти); не полагаться исключительно на сухую аналитику.

«Предприниматель — это всегда немного авантюрист. Нужно поймать свою "синюю птицу"»,— резюмировал эксперт.

