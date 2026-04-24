Житель Ставрополья подозревается в краже 14 млн рублей на развитие молочной фермы

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно с УФСБ выявили мошенничество 63-летнего жителя села Приозерного, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по СК.

Подозреваемый, возглавлявший крестьянско-фермерское хозяйство, подал в уполномоченный орган заявку и бизнес-план на грант для развития семейной фермы по разведению крупного рогатого скота молочных пород. Комиссия одобрила документы, и в 2024–2025 годах ему перечислили почти 14 млн руб. из регионального бюджета.

Мужчина нарушил ключевые условия гранта. По правилам, он не имел права в течение пяти лет продавать имущество, купленное на эти средства, — тракторы, оборудование, скот или земельные участки. Однако фермер тайно реализовал трактор за несколько млн руб. и переоформил земельный участок на своего взрослого сына, обойдя контроль министерства сельского хозяйства края. Ущерб для бюджета превысил 5 млн руб. , что квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД России по Ставрополю возбудила уголовное дело сразу после оперативных мероприятий. Полицейские установили все детали сделок через анализ банковских переводов, реестров имущества и свидетельских показаний. Фигурант сейчас под подпиской о невыезде, а на его активы наложили арест, чтобы гарантировать возмещение ущерба.

Ранее, в феврале 2026 года, суд осудил отца и сына из Нефтекумского района за хищение 24 млн руб. — они получили средства на ферму, закупку техники и скота, но растратили их. Еще одно резонансное дело завершилось приговором 29-летнему главе КФХ: он с сообщниками в 2019 году добыл свыше 14 млн руб. фиктивным бизнес-планом, а в феврале 2026-го получил четыре года колонии.

Станислав Маслаков